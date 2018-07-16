Армения является не потребителем безопасности, а страной, обеспечивающей ее: Нарек Минасян – об отношениях Армения-НАТО

В части, касающейся карабахского конфликта, в заключительном документе саммита НАТО имеются противоречия. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал политолог Нарек Минасян.

Как вы оцените визит премьер-министра Никола Пашиняна в Брюссель, в контексте отношений Армения-НАТО?

Прежсе всего, это был ознакомительный визит – как первый визит премьера после его избрания на этой должности. В общем, его можно оценить положительно.

Что касается вопроса об отношениях Армения-НАТО, то визит был достаточно оценен руководством альянса и отдельных государств, что важно с позиций установления контактов, обмена мнениями по различным вопросам. Надо выделить участие премьера во встрече стран-участниц миссии в Афганистане, где Пашинян выступил с речью.

Армения с 2010 года участвует в миссии в Афганистане, где сегодня служат 130 армянских миротворцев, что служит не только повышению боеготовности нашего контингента, но и повышению реноме Армении на международной арене. По сути, это показывает, что Армения является не потребителем безопасности, а страной, обеспечивающей ее.

В прессе циркулируют различные мнения о том, что в части, касающейся карабахского конфликта, в заключительном документе саммита НАТО имеются противоречия.Каковы расставленные здесь акценты?

По сути, в части, касающейся карабахского конфликта, в заключительном документе саммита НАТО повторяются положения из предыдущего документа – по Варшавскому саммиту 2016 года. В части, касающейся карабахского конфликта, в заключительном документе саммита НАТО имеются противоречия. Это связано с единым подходом НАТО к различным конфликтам, что не вполне объективно. Здесь сказано, что альянс поддерживает территориальную целостность Армении, Азербайджана, Грузии и Молдовы, их независимость и суверенитет. В то же время здесь сказано, что НАТО поддерживает мирное урегулирование конфликтов на Южнпм Кавказе в соответствии с международным правом, уставом ООН и Хельсинкским актом, что косвенно указывает и на право на самоопределение.

Об этих противоречиях в формулировках Армения говорила неоднократно, призывая проявлять к конфликтам дифференцированный подход.

В разные годы власти Армении относились с оговорками к участию в саммитах НАТО, в связи с формулировками. Например, были годы, когда армянская сторона решала не принимать участия в саммитах НАТО. Бывало, что армянская сторона принимала участие в саммитах НАТО, с тем, чтобы представить там свои позиции и подходы. В этом аспекте выделяется выступление премьер-министра, в котором карабахский конфликт и агрессивное поведение Азербайджана были представлены в новом ключе, что, думаю, было довольно эффективно.