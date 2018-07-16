Трамп начал рабочую программу в Хельсинки встречей с президентом Финляндии

Президент США Дональд Трамп начал в понедельник рабочую программу в Хельсинки встречей с президентом Финляндии Саули Ниинистё. Краткие переговоры пройдут в резиденции главы финского государства Мянтюниеми, расположенной в отдалении от центра Хельсинки, и включат в себя общение в формате рабочего завтрака. Трансляция встречи ведется в пресс- центре в финской столице, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Трамп прибыл в резиденцию финского лидера вместе со своей супругой Меланьей.

При встрече Трамп и Ниинистё обменялись несколькими словами. Затем оба президента вместе с женами вышли на балкон и несколько минут позировали фото- и тележурналистам. После этого начался рабочий завтрак. Уже за столом Трамп, который ранее участвовал в саммите НАТО, в очередной раз выразил уверенность в том, что альянс "силен как никогда".

По окончании беседы с Ниинистё глава американской администрации вернется в свой отель и уже отсюда прибудет на первую полноформатную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Она начнется в 13:00 мск в президентском дворце в центре города и должна продлиться несколько часов. После этого запланирована совместная пресс- конференция двух лидеров.

Встреча Путина и Ниинистё также намечена на понедельник - как ранее рассказал помощник главы российского государства Юрий Ушаков, она должна пройти уже после саммита Путина и Трампа. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита Группы двадцати в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии. За полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.