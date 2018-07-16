Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт

Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Китай, а также США и Россию предотвратить начало торгового конфликта. Как сообщило Agence France-Presse, такое заявление он сделал в понедельник на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.

"Это общий долг Европы и Китая, а также Америки и России - не разрушать этот мировой порядок, а наоборот, улучшать его и не ввязываться в торговые войны, которые так часто в прошлом влекли за собой открытые конфликты", - цитирует агентство Туска. "Все еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса", - отметил он.

Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и таможенного регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Власти США по инициативе президента Дональда Трампа ввели за последние месяцы импортные таможенные пошлины на целый ряд наименований товаров, поставляемых на американский рынок Европейским союзом, Китаем и другими странами. Эти протекционистские шаги Вашингтона спровоцировали применение ответных мер и заставили экспертов предупреждать об угрозе возникновения глобальной торговой войны.