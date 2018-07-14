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Туннель близ автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт около месяца


Туннель на 24-м км  автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт  около месяца в  связи со строительными работами.

Как  передает Арменпресс, МЧС РА  сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 14 июля все  дороги на территории Армении открыты - за  исключением автодороги Ванадзор-Алаверди-Грузия.

  14-17  июля  на значительной территории, а 18 июля в отдельных районах после  полудня  ожидаются дожди и грозы, местами – град. 

Предоставлены  альтернативные  пути движения.

Грузовики и маршрутные автобусы будут ездить по дороге  М-4 (Ереван-Севан-Иджеван), Воскепар-Ноемберян-граница Грузии, М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) – М-8 (Ванадзор-Дилижан).

Внутриобщинное  движение – по дорогам Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии. 

12 июня 2018гю на отрезке Ванадзор-Алаверди-граница Грузии произошло обрушение опорной  стены. Дорога  двусторонне проходима  только для  легкого пассажирского транспорта.

Грузовики и маршрутные автобусы должны  ездить по дороге М-4 Ереван-Севан-Иджеван,  Воскепар-Ноемберян-Грузия, М-3 Еревна-Спитак-Ванадзор, М-4 Ванадзор-Дилижан. 

Межобщинное  движение  к Алаверди и Ванадзору открыто по дороге  Ванадзор-Степанаван-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-Грузия, Дсех-Марц.

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта  для  всех видов  транспорта.




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