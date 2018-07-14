Туннель близ автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт около месяца

Туннель на 24-м км автодороги Ванадзор-Алаверди будет закрыт около месяца в связи со строительными работами.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что по состоянию на 08:00 часов 14 июля все дороги на территории Армении открыты - за исключением автодороги Ванадзор-Алаверди-Грузия.

14-17 июля на значительной территории, а 18 июля в отдельных районах после полудня ожидаются дожди и грозы, местами – град.

Предоставлены альтернативные пути движения.

Грузовики и маршрутные автобусы будут ездить по дороге М-4 (Ереван-Севан-Иджеван), Воскепар-Ноемберян-граница Грузии, М-3 (Ереван-Спитак-Ванадзор) – М-8 (Ванадзор-Дилижан).

Внутриобщинное движение – по дорогам Ванадзор-Степанаван-Агарак-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-граница Грузии.

12 июня 2018гю на отрезке Ванадзор-Алаверди-граница Грузии произошло обрушение опорной стены. Дорога двусторонне проходима только для легкого пассажирского транспорта.

Грузовики и маршрутные автобусы должны ездить по дороге М-4 Ереван-Севан-Иджеван, Воскепар-Ноемберян-Грузия, М-3 Еревна-Спитак-Ванадзор, М-4 Ванадзор-Дилижан.

Межобщинное движение к Алаверди и Ванадзору открыто по дороге Ванадзор-Степанаван-Когес-Айгеат-Одзун-Алаверди-Грузия, Дсех-Марц.

Автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.