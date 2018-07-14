Европейские индексы - 13-07-18

МОСКВА, 14 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 13 июля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.61% и составил 12492.97 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.97% и составил 5405.90 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7651.33 пункта, а российский RTSI снизился на 0.75% и составил 1177.50 пункта.