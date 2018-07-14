Ушла из жизни этнограф ЛусикАгулеци

13 июля в возрасте 72 лет скончалась художник, этнограф, заслуженный деятель культуры РА ЛусикАгулеци. Как передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице Facebook деятеля.

ЛусикАгулеци родилась в Нахиджеване, в городе Агулис, в 1946г. В 1953г. семья переехала в Ереван. В 1963-1967гг. училась в Ереванском художественном училище им.Терлемезяна. в 1966г.удостоилась специальной награды газеты «Авангард» с 1974г. была членом Союза художников Армении. Ее работы находятся в галереях Армении и зарубежных стран, в частных коллекциях.