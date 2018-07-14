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Ушла из жизни этнограф ЛусикАгулеци


13 июля в возрасте  72 лет скончалась художник, этнограф, заслуженный деятель культуры  РА  ЛусикАгулеци. Как  передает Арменпресс, об этом сообщается на официальной странице  Facebook деятеля.  

ЛусикАгулеци родилась в Нахиджеване, в городе  Агулис, в 1946г. В 1953г. семья  переехала в Ереван. В  1963-1967гг. училась в Ереванском художественном училище  им.Терлемезяна. в 1966г.удостоилась специальной  награды  газеты  «Авангард» с 1974г. была  членом Союза художников  Армении. Ее работы  находятся в галереях Армении и зарубежных стран, в  частных коллекциях.




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