Вице-премьер Армении обсудил с министром транспорта РФ вопросы, касающиеся контрольно-пропускного пункта Верхнего Ларса

В рамках рабочего визита в Москву вице-премьер, сопредседатель Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Мгер Григорян 13 июля встретился с министром транспорта России, сопредседателем комиссии Евгением Дитрихом.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе посольства Армении в РФ, на встрече присутствовал посол Армении в России Вардан Тоганян.

В ходе беседы стороны затронули вопросы повестки армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, а также обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Стороны также затронули вопросы, касающиеся контрольно-пропускного пункта Верхнего Ларса.