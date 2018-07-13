Шармазанов встретился с вице-спикером Палаты представителей парламента Беларуси Пирштуком

13 июля вице-спикер НС, сопредседатель Межпарламентской комиссии (МПК) по сотрудничеству между НС РА и НС РБ Э.Шармазанов встретился с вице-спикером Палаты представителей парламента Беларуси, сопредседателем МПК Б.Пирштуком. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы армяно-белорусского парламентского сотрудничества, подчеркнута важность совместной работы в МПК, сотрудничества в рамках ПА ОДКБ и МПА СНГ.

Собеседники обсудили также повесточные вопросы предстоящего заседания армяно-белорусской межпарламентской комиссии. Белорусская сторона предложила провести заседание осенью, в Минске. Вице- спикер НС РА принял предложение Б.Пирштука.