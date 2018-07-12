По мнению Пашиняна, Баку может опасаться распространения армянских демократических процессов в Азербайджане

У Азербайджана серьезные проблемы в области прав человека, коррупции, законности, и Баку пытается отвлечь внимание своего народа от внутриполитических проблем посредством пограничных провокаций, возможно, опасаясь, что волна армянской демократии распространиться и в Азербайджане. Как сообщает Арменпресс, в интервью журналистам в аэропорту Брюсселя об этом сказал Никол Пашинян.

«С другой стороны, я не думаю, что волна армянской демократии распространится в Азербайджане, поскольку этот процесс был чисто армянским, и не очень правильно искать какие-либо международные коммуникационные пути», - сказал Пашинян.

Он отметил, что после армянской революции в Азербайджане произошли антидемократические законодательные изменения, которые также обеспокоили действующего президента Азербайджана.

«Наш народ никогда не был более единым в истории Третьей Республики, и это возможность, которая нас может укрепить, и мы должны использовать эту возможность», - сказал премьер.