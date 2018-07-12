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Азиатские индексы - 12-07-18


ТОКИО, 12 ИЮЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 12 июля на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 0.04% и составил 22187.96 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 0.38% и составил 1709.68 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.35% и составил 2837.66 пункта, а HANG SENG снизился на 0.70% и составил 28480.83 пункта.




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