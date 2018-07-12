Трамп: США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от РФ, теряя в торговле

США тратят десятки миллиардов долларов на защиту Европы от России и при этом значительно теряют в торговле. Как передает Арменпресс, об этом с таким утверждением выступил в четверг президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter.

"В течение многих лет президенты [США] безуспешно пытаются заставить Германию и другие богатые страны НАТО платить больше за свою защиту от России. Они платят лишь небольшую часть своей доли. США же платят десятки миллиардов долларов, чтобы субсидировать Европу, и при этом значительно теряют в торговле", - написал Трамп, позже вновь сообщив о недопустимости газовой сделки Германии и России.

Ранее президент США заявил, что не приемлет ситуацию, когда Россия будет получать денежные средства от продажи газа посредством газопровода в Европу и напомнил, что Германия тратит на оборону "только 1% своего ВВП", в то время как США - почти 3,6%. Выступая на саммите НАТО, он потребовал от союзников немедленно, а не до конца 2024 года, довести свои оборонные расходы до 2% ВВП. Более того, Трамп предложил им увеличить свой военный бюджет до 4% ВВП.