Никол Пашинян встретился с Федерикой Могерини
22:05, 11 Июль, 2018
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.
Как сообщает корр. Арменпресс из Брюсселя, во встрече также приняли участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, советник премьер-министра Армении Армен Харатян.
После встречи с Федерикой Могерини Пашинян отправится в комплекс “Cinquantenaire”, куда также прибыли главы других делегаций.
Ранее Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.