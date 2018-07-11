Никол Пашинян встретился с Федерикой Могерини

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился в Брюсселе с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и безопасности, вице-председателем Европейской комиссии Федерикой Могерини.

Как сообщает корр. Арменпресс из Брюсселя, во встрече также приняли участие министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, советник премьер-министра Армении Армен Харатян.

После встречи с Федерикой Могерини Пашинян отправится в комплекс “Cinquantenaire”, куда также прибыли главы других делегаций.

Ранее Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.