В рамках визита в Королевство Бельгия премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с экспертами центра Карнеги Европа и официальными лицами ЕС. Как сообщает Арменпресс, об этом пресс-секретаря премьер-министра Арман Егоян написал на своей странице в Facebook.

«Премьер-министр представил свое видение демократического развития в Армении, характер и корни происходящих в Армении изменений, ответил на вопросы присутствующих относительно внутренней и внешней политики Армении, а также урегулирования нагорно-карабахского конфликта», - написал Арман Егоян.

Делегация, возглавляемая премьер-министром Армении Николом Пашиняном, находится в Брюсселе. В составе делегации – вице-премьер Мгер Григорян, советник премьер-министра Арсен Харатян, министр ИД Армении Зограб Мнацаканян, министр обороны Армении Давид Тоноян, министр образования и науки Армении Араик Арутюнян.

В рамках визита премьер-министр Пашинян встретится с руководителями структур ЕС, а также проведет двусторонние контакты с главами ряда государств и правительств.

В ходе визита в Брюссель премьер-министр Пашинян примет участие во встрече миссии в Афганистане "Решительная поддержка" в формате глав государств и правительств стран-членов НАТО и не являющихся членами Альянса, которая будет проведена в рамках саммита Североатлантического альянса. На встрече премьер-министр Армении выступит с речью. Также состоится встреча премьер-министра с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Запланировано выступление премьер-министра Пашиняна в Фонде Карнеги для широких экспертных кругов.

В ходе визита премьер-министр также встретится с представителями армянской общины Бельгии.