Истребитель иранских ВВС разбился на юго-востоке страны
Истребитель ВВС Ирана разбился в среду утром на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA.
По его данным, боевой самолет F-4 потерпел крушение, когда выполнял регулярное патрулирование в небе над районом Чехбехар приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Причина катастрофы - техническая неисправность.
Отмечается, что оба пилота катапультировались и не пострадали.
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