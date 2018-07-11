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Истребитель иранских ВВС разбился на юго-востоке страны


Истребитель ВВС Ирана разбился в среду утром на юго-востоке страны. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство ISNA.

По его данным, боевой самолет F-4 потерпел крушение, когда выполнял регулярное патрулирование в небе над районом Чехбехар приграничной с Пакистаном провинции Систан и Белуджистан. Причина катастрофы - техническая неисправность.

Отмечается, что оба пилота катапультировались и не пострадали.

 

 




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