Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня
В очередной день после 2-дневного перерыва состоится вторая игра полуфинала.
Как передает «Арменпресс», в 22:00 по ереванскому времени на московской арене «Лужники» встретятся сборные Хорватии и Англии.
В финале французы 15-го июля встретятся с победителем пары Хорватия – Англия на московской арене «Лужники».Другие материалы о мундиале - здесь
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