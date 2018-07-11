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Мундиаль-2018. Какие игры ожидаются сегодня


В очередной день после 2-дневного перерыва состоится вторая игра полуфинала.

Как передает «Арменпресс», в 22:00 по ереванскому времени на московской арене «Лужники» встретятся сборные Хорватии и Англии.

В финале французы 15-го июля встретятся с победителем пары Хорватия – Англия на московской арене «Лужники».

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