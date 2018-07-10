Франция – в финале. Мундиаль-2018

Сборная Франции стала первым финалистом проходящего в России чемпионата мира 2018-го года.

Как передает «Арменпресс», в полуфинальном поединке команда Дидье Дешама обыграла сборную Бельгии с минимальным счетом.

Стартовые составы команд.



Франция: Льорис – Эрнандес, Умтити, Варан, Павар – Канте, Погба – Матюиди, Гризманн, Мбаппе – Жиру.



Бельгия: Куртуа – Вертонген, Компани, Альдервейрельд – Дембелле, Феллайни, Витсель, Шадли – Азар, Лукаку, Де Брюйне.



Матч Франция – Бельгия начался в 22:00 по ереванскому времени.

Единственный гол в прошедшем в Санкт-Петербурге матче французы забили в начале второго тайма. После передачи Антуана Гризманна с углового защитник каталонской «Барселоны» Самюэль Умтити переиграл Маруана Феллайни «на втором этаже», поразив ворота Тибо Куртуа.

После пропущенного гола бельгийцы больше атаковали, создали несколько опасных моментов, однако поразить ворота Уго Льориса так и не сумели. Франция же построила игру на контратаках, довольно уверенно сохранила победный счет и могла забить еще.

В финале 15-го июля сборная Франции встретится с победителем пары Хорватия – Англия (11 июля). Бельгийцы же сыграют с одной из этих команд в матче за третье место.

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Фото - FIFA