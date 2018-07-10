Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму соболезнования премьер-министру Японии Синдзо Абэ в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями в результате наводнений и оползней в Японии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, в послании, в частности, говорится: “С глубокой скорбью узнал о многочисленных жертвах и масштабных разрушениях, вызванных наводнениями и оползнями в Японии, в связи с чем выражаю свои соболезнования и поддержку Вам и дружественному народу Японии.

Разделяя эту ужасную скорбь, желаю родственникам жертв стойкости и силы духа, а раненым - скорейшего выздоровления.

Убежден, что под Вашим руководством правительство Японии преуспеет в преодолении этого сложного испытания за короткий промежуток времени”.