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Президент Армении поздравил избранного президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса


Президент Армен Саркисян поздравил избранного президента Республики Колумбия Ивана Дуке Маркеса с избранием на пост президента. 
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:
«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Колумбия, желая успехов и достижений в ходе Вашей ответственной миссии.
Уверен, что благодаря совместной работе удастся придать новое дыхание двусторонним армяно-колумбийским отношениям во благо наших народов».
 




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