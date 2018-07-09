Президент Армении поздравил избранного президента Колумбии Ивана Дуке Маркеса

Президент Армен Саркисян поздравил избранного президента Республики Колумбия Ивана Дуке Маркеса с избранием на пост президента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента Армении, в поздравительном послании говорится:

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост президента Республики Колумбия, желая успехов и достижений в ходе Вашей ответственной миссии.

Уверен, что благодаря совместной работе удастся придать новое дыхание двусторонним армяно-колумбийским отношениям во благо наших народов».

