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Сын Никола Пашиняна отбывает на службу: он на сборном пункте


Сын Никола Пашиняна  - Ашот, отбывает на службу: 9-го июля он нходится на сборном пункте. Как передает «Арменпресс», с ним пришла его мать – Анна Акопян.

Ранее Ашот Пашинян сказал, что обратился с просьбой отправить его на службу в Арцах.


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