Сын Никола Пашиняна отбывает на службу: он на сборном пункте

Сын Никола Пашиняна - Ашот, отбывает на службу: 9-го июля он нходится на сборном пункте. Как передает «Арменпресс», с ним пришла его мать – Анна Акопян.

Ранее Ашот Пашинян сказал, что обратился с просьбой отправить его на службу в Арцах.