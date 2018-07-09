В церкви Сурб-Хач на острове Ахтамар Ванского озера состоится богослужение

В армянской церкви Сурб-Хач (Святого Креста) на острове Ахтамар озера Ван после трехлетнего перерыва будет отслужена литургия. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба Константинопольского патриархата.

По вопросу литургии на острове были проведены обсуждения с армянской общиной и в настоящее время ведутся переговоры с соответствующим турецким министерством.

Константинопольский патриархат Армянской Апостольской Церкви выступил с заявлением в связи с предстоящей 9 сентября, в 11 часов, литургией и обратился к пастве с призывом принять в ней участие.

Церковь Сурб Хач в Ване – единственная на территории исторической Армении, купол которой увенчан крестом. Церковь была отреставрирована и открыта для посетителей в качестве музея в 2010 году. Церковь известна своими фресками, представляющими сцены из Ветхого и Нового завета, которые сохранились до наших дней. Армянская община после реставрации церкви получила разрешение раз в год проводить здесь церковную службу.