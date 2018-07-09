В Турции потерпел крушение поезд: множество жертв и пострадавших
В Турции потерпел крушение пассажирский поезд, сошли с рельсов 5 вагонов. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство haberturk.В катастрофе погибло 24 человека, среди них есть и дети. Травмы различной степени тяжести получили 124 человека, их госпитализировали.
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