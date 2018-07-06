Президент Республики Арцах назначил нового министра здравоохранения
Президент Республики Арцах Бако Саакян подписал указ об освобождении Карине Атаян от должности министра здравоохранения Республики Арцах согласно ее собственному заявлению. Другим указом главы государства Араик Багрян назначен министром здравоохранения.
Как сообщили Арменпресс в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, Бако Саакян 6 июля посетил министерство здравоохранения Республики Арцах и представил сотрудникам нового руководителя ведомства, пожелав ему плодотворной работы.
Он выразил признательность Карине Атаян за ее деятельность.
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