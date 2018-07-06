Продолжается визит делегации во главе с Председателем НС А.Баблояном в Квебек. 5 июля в рамках поездки состоялась встреча А.Баблояна с председателем Палаты общин Канады Джефом Реганом. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

Председатель НС тепло и сердечно поздравил г-на Регана с национальным праздником Канады. Глава парламента подчеркнул, что с установлением дипломатических отношений между двумя странами сформировались прочные дружественные связи. Обратившись к межпарламентскому взаимодействию, руководитель законодательного органа РА особо выделил в этом вопросе роль групп дружбы и активизацию взаимных визитов. По словам А.Баблояна, несмотря на географическую дальность, между Арменией и Канадой налажено двустороннее и многостороннее сотрудничество.

Затронуто сотрудничество двух стран в международной организациях, особенно в рамках Международной организации Франкофонии. Председатель НС, отметив, что Канада оказала важную поддержку в вопросе проведения 17-го Саммита глав государств и правительств Франкофонии в 2018 г в Ереване, заверил, что Армения радушно примет высоких гостей, в том числе официальную делегацию Канады.

Обратившись к признанию и осуждению Геноцида армян, глава НС РА отметил, что Армения высоко ценит принципиальную позицию Канады в данном вопросе: Палата общин еще в 2004 г. приняла признающую геноцид резолюцию, а в апреле 2015 г. - резолюцию, подтверждающую признание Геноцида армян и других геноцидов, а также резолюцию, провозгласившую 24 апреля Днем памяти Геноцида армян.

Глава законодательного органа РА подчеркнул взвешенную и беспристрастную позицию канадских властей в вопросе урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.

А.Баблоян обратился также к Соглашению о всеобъемлющем и расширенном партнерстве РА – ЕС, отметив, что Армения, являясь членом ЕАЭС, в то же время подписала соглашение с Евросоюзом. Он подчеркнул, что Армения – приверженное демократическим ценностям государство и всегда предпринимает шаги к углублению демократических процессов. Г-н Реган в свою очередь приветствовал усилия Армении по укреплению демократии.



Обсуждены вопросы плодотворного сотрудничества в различных сферах, деятельности армянской общины Канады. Стороны подчеркнули, что около 90 тысяч проживающих в Канаде армян вносят существенный вклад в развитие двусторонних отношений и активно вовлечены в различные сферы общественной жизни страны.

Председатель Палаты общин подчеркнул, что двустороннее сотрудничество опирается на прочную базу. Он отметил, что Канада содействует усилиям Армении в мирном урегулировании НК-проблемы.

В завершение встречи А.Баблоян пригласил Джефа Регана в Армению.

В тот же день Председатель НС встретился также с председателем НС Квебека и ПАФ Жаком Шаньоном.

На встречах присутствовала глава делегации НС РА в ПАФ М.Есаян.

Как сообщалось ранее, 5 июля делегация во главе с А.Баблояном приняла участие в работе форума председателей франкофонных парламентов в Квебеке. Спикер НС, выступив в рамках темы “Совершенствование представительства общества во франкофонных парламентах”, в частности, отметил:

“Армения горда своей принадлежностью к большой семье Франкофонии, с которой разделяет ценности гуманизма и солидарности.

Мы поддерживаем шаги государств-членов Франкофонии, направленные на защиту прав человека, обеспечение равноправия между женщинами и мужчинами, сохранение основополагающих ценностей демократии, повышение роли молодежи.

Почти во всех сферах политической и общественной жизни Армении роль женщин из года в год растет. В принятом 25 мая 2015 г. Избирательном кодексе (ИК) четко закреплено, что в каждой пятерке пропорциональных списков всех участвующих в парламентских выборах политических партий или блоков должна быть по меньшей мере одна женщина, в результате чего весьма ощутима вовлеченность женщин в парламент. Из 105 депутатов НС шестого созыва 18 – женщины, которые активно участвуют во всех парламентских дебатах.

Одна из трех вице-спикеров НС – женщина, являющаяся также главой армянской делегации в ПАСЕ, а прежде занимавшая должность министра юстиции РА.

Национальным меньшинствам Армении ИК предоставлена возможность быть представленными в НС. В парламенте шестого созыва мандаты получили 4 представителя нацменьшинств. Первое заседание первой сессии НС РА вел представитель курдской общины.

Франкофония – платформа своеобразного сотрудничества для армянской молодежи. Франкофонный мир, высоко оценивая роль и значение молодежи, всячески пытается поощрять и поддерживать их инициативы.

В 2016 г. на ПА Франкофонии по инициативе и содействии главы делегации НС РА М.Есаян при парламенте создан Парламент франкофонной молодежи Армении.

С целью совершенствования демократических институтов, формирования гражданского общества наша страна постоянно вовлекает молодежь в законотворческую работу, помогает становлению молодых лидеров, яркое доказательство чему – сформированный в 2004 г. Молодежный парламент”.

Делегация приняла также участие в совместной рабочей встрече председателей и генеральных секретарей франкофонных парламентов.

В составе возглавляемой Председателем НС делегации – глава делегации НС РА в ПАФ М.Есаян.