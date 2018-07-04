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Задержан Александр (Сашик) Саргсян


Служба национальной безопасности подвергла приводу брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна – Александра Саргсяна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает новостная служба “Оракарг” Общественой телекомпании Армении.

Сообщается, что задержан также сын Александра Саргсяна – Айк Саргсян. Отмечается, что СНБ вынесла из дома Александра Саргсяна несколько пакетов, в которых было также оружие.




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