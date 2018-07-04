По уголовному делу, расследуемому следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш следственного управления Следственного комитета Армении, добыты данные о самоуправстве со стороны владельца ООО "Флеш" Барсега Бегларяна с применением физической силы и угрозой ее применения.

Как сообщает Арменпресс, в связи с этим Барсегу Бегларяну предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 322 (самоуправство, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения) УК Армении.

В результате проведенных по расследуемому следственным отделом по административным районам Кентрон и Норк-Мараш СУ СК РА уголовному делу следственных и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что основатели компаний "Флеш моторс", а также “Флеш”, и другие должностные лица компании обвинили в числе других и бывшего коммерческого директора ООО "Флеш моторс" в хищении имущества в особо крупных размерах из компании “Флеш моторс” и потребовали восстановить предположительно причиненный имущественный ущерб. Последнему угрожали, применили насилие. Из-за этого бывший коммерческий директор, не имея иного выхода, был вынужден заложить в апреле 2016 года являющуюся его собственностью квартиру и перечислить компании 9 700 000 драмов.

Бывший коммерческий директор признан потерпевшим. Директор базы компании "Флеш" был допрошен в качестве подозреваемого, и 26-ого июня 2018 года в отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

С учетом того, что по уголовному делу добыты данные о причастности президента и основателя компании ООО "Флеш" Барсега Бегларяна к самоуправству, предположительно, с применением насилия и угрозой применения насилия, 28-го июня он был вызван в качестве подозреваемого в следственный отдел по административному району Кентрон и Норк-Мараш и допрошен. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Предварительное расследование продолжается.