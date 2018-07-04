Состоится официальное открытие программы «Горис - Культурная столица СНГ-2018»

Горис признан Культурной столицей СНГ 2018 года. Торжественная церемония открытия межгосударственной программы «Горис - Культурная столица СНГ-2018» и мероприятия, знаменующие ее старт, состоятся 7-го и 8-го июля.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства культуры Армении, в рамках программы открытия состоится встреча с писателями СНГ, концерт Ереванского джаз-оркестра, пройдут церемонии открытия памятника «Зангер» («Колокола»), кафе-библиотеки, Музея Серо Ханзадяна, торжественной передачи сертификата «Культурная столица СНГ», а концерт симфонического оркестра стран СНГ ознаменуется первым исполнением гимна «Горис 2018. Культурная столица СНГ», написанного Робертом Амирханяном.

Пройдут фестивали «Шелковицы», «Дни Гориса» и «Ди-джей Фест» (DJ fest) стран СНГ, Выставка-ярмарка современного искусства, ремесел и ручных работ «Арт- Экспо» (Art Expo)- с презентацией альбома «Старый Горис» и… приятными сюпризами.

Для участия в программе в Армению приедут официальные и творческие делегации из стран СНГ.

Цель межгосударственной программы «Культурные столицы»- способствовать политике децентрализации в странах СНГ, углублению межкультурных связей стран-участниц и развитию культурных, социальных и экономических инфраструктур выбранных городов.

Согласно регламенту межгосударственной программы «Культурные столицы СНГ», культурной столицей СНГ объявляются нестоличные города страны, по предложению данной республики.

Республика Армения еще 5-го декабря 2016 года представила Исполнительному комитету СНГ предложение относительно присуждения в 2018 году общине Горис Сюникской области статуса культурной столицы СНГ, которое, пройдя соответствующую процедуру, было утвержено 11 октября 2017 года в городе Сочи, на заседании Совета глав государств СНГ.