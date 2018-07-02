Во время телемарафона, посвященного Гюмри, собрали 562 тысячи долларов

В Лос-Анджелесе прошел телемарафон, посвященный Гюмри, организованный в 4-й раз фондом «Армения». Он продлился 7 часов, во время телемарафона, посвященного Гюмри, собрали 562 тысяч долларов. Несколько семей покинут навсегда «домики» и получат квартиры. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба фонда «Армения».

Стоимость одной квартиры – примерно 25 тысяч долларов. В телемарафоне, посвященном Гюмри, приняли участие как доноры фонда, так и граждане из разных стран мира. С призывом выступил министр диаспоры Армении Мхитар Айрапетян. По его словам, Армения должна стать не местом прозябания, а родиной, где живут достойно и счастливо.

«Домикам больше нечего делать в Армении, и для достижения этой цели надо объединить усилия, надо быть заботливыми в отношение друг друга. Гражданин Армении должен быть и жить достойно, альтернативы этому нет»,- сказал он.

При помощи фонда «Армения» за 3 года квартиры получили уже 38 семей, своей очереди ждут еще 2000.