Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял участников заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в рамках СНГ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял 2-го июля руководителей делегаций – участников заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в рамках СНГ: заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Агибая Смагулова, генпрокурора Беларуси Александра Конюка, генпрокурора Киргизии Откурбека Джамшитова, замгенпрокурора РФ Владимира Малиновского и др. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации премьер-министра Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян приветствовал гостей и отметил важность развития сотрудничества на уровне прокурорского надзора. Как заявил на встрече с руководителями делегаций – участниками заседания Межгосударственного совета по противодействию коррупции в рамках СНГ во главе с заместителем председателя Исполнительного комитета СНГ Агибаем Смагуловым премьер-министр Армении Никол Пашинян, правительство Армении ведет решительную борьбу с коррупцией.

В ходе встречи премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что с целью увеличения темпов дальнейшего развития страны борьба с коррупцией будет носить последовательный характер. Он также выразил надежду на расширение взаимодействия между прокуратурами стран СНГ, что поспособствует повышению эффективности борьбы с коррупцией, укреплению законности и защиты прав человека.

Участники встречи рассмотрели перспективы углубления сотрудничества между прокуратурами стран СНГ и выразили убеждение, что совместными усилиями удастся свести к минимуму коррупцию и прочие отрицательные явления, связанные с ней.