Время в Ереване: 11:07:36,   30 Июнь

Левон Аронян вновь не вошел в 10 лучших по версии ФИДЕ


Лидер национальной  сборной  Армении сохранил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ.

Как  передает Арменпресс, ФИДЕ  опубликовала июльскую таблицу, где  Аронян занимает 12 строчку.

Лидирует действующий чемпион мира  МагнусКарлсен. За ним идут: ФабианоКаруана,ШахриярМамедьяров, Дин Лижэнь, Владимир Крамник, АнишГири,Уэсли Со,Максим Вашье-Лаграв, ХикаруНакамура,Сергей  Карякин.

Среди 100 шахматистов представители Армении Габриел Саркисян (59 место), Грант Мелкумян (69 место), Владимир Акопян (98 место).

 




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