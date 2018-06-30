Левон Аронян вновь не вошел в 10 лучших по версии ФИДЕ
Лидер национальной сборной Армении сохранил свои позиции в рейтинговой таблице ФИДЕ.
Как передает Арменпресс, ФИДЕ опубликовала июльскую таблицу, где Аронян занимает 12 строчку.
Лидирует действующий чемпион мира МагнусКарлсен. За ним идут: ФабианоКаруана,ШахриярМамедьяров, Дин Лижэнь, Владимир Крамник, АнишГири,Уэсли Со,Максим Вашье-Лаграв, ХикаруНакамура,Сергей Карякин.
Среди 100 шахматистов представители Армении Габриел Саркисян (59 место), Грант Мелкумян (69 место), Владимир Акопян (98 место).
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