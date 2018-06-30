Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста, армянина Дарона Аджемоглу — турецкие СМИ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен включить в состав нового правительства экономиста-армянина Дарона Аджемоглу. Как передает Арменпресс, об этом пишет журналист Habertürk Нагехан Алчу.

«Аджемоглу, считающийся одним из лучших экономистов мира, со своим видением решения системных проблем турецкой экономики, может совершить историческую миссию», — пишет Алчу. Ссылаясь на неназванные, но «важные» источники, журналист сообщил, что не перестающий удивлять всех Эрдоган «может предложить Аджемоглу все полномочия в руководстве турецкой экономики».

Эту весть подхватили большинство турецких СМИ.

24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Страна перешла с парламентской на президентскую форму правления.

Главой страны переизбран Эрдоган, который на основании своих полномочий будет назначать членов правительства.

Дарон Аджемоглу родился в 1967г. в Турции, в армянской семье учился в Великобритании, является профессором одного из авторитетных университетов США – Массачусетского. Удостоен многих наград и призов.