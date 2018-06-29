Люксембург ратифицировал Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Арменией и ЕС

Палата депутатов Люксембурга единогласно проголосовала за ратификацию Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом. Как передает Арменпресс, об этом сообщает на странице посольства Армении в Брюсселе в Twitter.

За ратификацию проголосовали 58 депутатов.

Таким образом, Люксембург стал 6-й страной ЕС, ратифицировавшей соглашение Армения-ЕС.

Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнёрстве между Республикой Армения и Европейским союзом было подписано 24 ноября 2017 года в Брюсселе. Соглашение ратифицировано Латвией, Литвой, Эстонией, Болгарией и Польшей.

11 апреля Национальное Собрание Армении единогласно ратифицировало соглашение. 27 июня соглашение было также ратифицировано Нижней палатой парламента Румынии.