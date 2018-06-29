Бако Саакян направил послание участникам международной конференции «Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике»
12:03, 29 Июнь, 2018
29 июня Президент Республики Арцах Бако Саакян направил послание участникам проходящей в Степанакерте международной конференции «Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.
В послании говорится:
"Уважаемые участники конференции!
Проведение в Степанакерте международной конференции «Новые тенденции в квантовой и мезоскопической физике» важно и востребовано для нашей страны.
Развитие точных наук рассматривается нами как одно из стратегических направлений образовательной и научной системы Арцаха. Наш народ имеет врожденную склонность к точным наукам, о чем свидетельствует тот факт, что Арцах дал миру целое созвездие известных физиков.
Очевидно, что в современных условиях развитие этой отрасли науки невозможно без сотрудничества с международными научными центрами. Отрадно, что в этой конференции принимают участие ведущие ученые из разных стран. Ваше участие важно не только с практической, но и моральной и гуманитарной точек зрения, поскольку, по нашему глубокому убеждению, взаимодействие в научно-образовательной сфере должно быть исключительно направлено на развитие науки, что является общечеловеческой ценностью и выходит за границы государств.
Уверен, что конференция эффективно решит поставленные перед ней задачи.
Проведение конференции в Степанакерте также хорошая возможность для всех вас ознакомиться с нашей республикой, ее историко-культурными ценностями и составить личное мнение о нашем народе и стране.
Тепло приветствую всех вас и желаю плодотворной работы и всех благ".