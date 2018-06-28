Apple и Samsung прекратили патентную войну в США, которая затянулась на семь лет. Череда судебных споров была связана с вопросом о нарушении прав Apple на дизайн устройства и технологию изготовления iPhone, как передает Арменпресс, об этом пишет The Wall Street Journal.

Судья окружного суда по северному округу штата Калифорния Люси Ко сообщила, что стороны уведомили ее об урегулировании спора.

Компании обвиняли друг друга в нарушении патентов с весны 2011 года, пытаясь ограничить продажи конкурента. Первый иск подала Apple, указывая на то, что Samsung копировала технологию изготовления и дизайн устройства iPhone, и первоначально американской компании присудили $1 млрд. Однако затем потянулись апелляции и ответные иски Samsung, сумма неоднократно пересматривалась.

И Apple, и Samsung отказались уточнить условия соглашения.