Спортивному директору футбольного клуба «Ширак» выдвинуто обвинение

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе Малатия-Себастия СК Армении, выдвинуто обвинение спортивному директору футбольного клуба «Ширак» за дачу взятки игроку футбольного клуба «Бананц». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью СК Армении.

По предварительным данным, 3-го мая 2018 года спортивный директор футбольного клуба «Ширак» А. Арутюнян встретился с игроком футбольного клуба «Бананц» Эдвардом Кподо и предложил ему взятку за ошибочную игру во время встречи с клубом «Ширак» 5-го мая. Встреча состоялась в машине А. Арутюняна, около одного из супермаркетомв Малатии.

По данным следствия, А. Арутюнян встретился с игроком футбольного клуба «Бананц» Эдвардом Кподо, который раньше играл в «Шираке», и предложил ему взятку в размере 5.000 долларов за проигрыш клуба «Бананц», причем 1.000 долларов дал сразу, обещав передать остаток после игры. Эдвард Кподо взял деньги, сообщив об этом администрации клуба «Бананц». По его словам, он взял эти деньги, так как в клубе «Ширак» ему были должны за невыплаченные бонусы. Произошедшее он подтвердил записями с телефона.

В рамках уголовного дела, расследуемого в следственном отделе Малатия-Себастия СК Армении, спортивному директору футбольного клуба «Ширак» А. Арутюняну было выдвинуто обвинение по ст. 201 УК Армении.

Расследование продолжается.

Подозреваемый или обвиняемый в преступлении не считается виновным, пока его вина не доказана вступившим в законную силу приговором суда.