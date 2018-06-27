Никол Пашинян назначил вице-губернаторов Сюника и Гегаркуника

Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 июня произведены назначения вице-губернаторов Сюника и Гегаркуника.

Как передает «Арменпресс», Гор Тадевосян и Нарек Бабаян назначены вице-губернаторами Сюника, а Ваган Зароян - вице-губернатором Гегаркуника.

Решения размещены на сайте-gov.am.