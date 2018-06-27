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Никол Пашинян назначил Давида Худатяна назначен и.о. мэра города Армавир


Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна от 27 июня Давид Худатян назначен и.о. мэра города Армавир.  Как передает «Арменпресс», решение размещено на сайте-gov.am.


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