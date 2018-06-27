Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС: Гаспар Карапетян

Уровень доверия к Армении вырос в ЕС до новых отметок. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал председатель комитета Айдата Европы Гаспар Карапетян.

-Г-н Карапетян, насколько воспринимаемы перемены в Армении для европейского сообщества? Каковы настроения в политическом и общественном сегментах?

-Последние события в Армении показали прогресс демократических ценностей. Отклики в Европе и на международной арене положительные, многократно приветствовались перемены, в которых уважались права человека и общечеловеческие ценности, таким образом, возрос уровень доверия к Армении, и Европарламент в будущем месяце ратифицирует соглашение Армения-ЕС.

-Г-н Карапетян, в последнее время власти Арцаха сообщают о передислокациях азербайджанских ВС на линии соприкосновения, есть опасения, что ситуация обострится. Как по вашему, чем объясняется активизация Азербайджана?

-Да, в последнее время последовало много заявлений обэтом, однако, это не означает, что до этого не было скоплений военной техники . Сегодняшняя активность Азербайджана часто увязывается с событими в Армении, возможно, Азербайджан желал бы видеть утрату единения армвнского народа, который, занятый внутренними проблемами, позабыл бы о внешней угрозе. Однако армянская армия и народ доказали обратное, не утратив бдительность. Азербайджан должен понять, что шаг в направлении демократии лишь повышает боеспособность армии.

-Поднимал ли комитет Айдата вопрос об активизации Азербайджана в европейских кругах?

-Как европейский офис АРФД, мы не только поднимаем эти вопросы, но и распространяем информацию о нарушениях перемирия на либии соприкосновения и нарушениях прав человека в Азербайджане.

-Каковы, по вашему, должны быть шаги международного сообэества, посредников, в направлении предотвращения обострений?

-Международное сообщество довольно информировано о ситуации, как и во время апрельской войны, поскольку Азербайджан сам раскрывает свои замыслы. Европейские круги, безусловно, поддерживают принципы Минской группы ОБСЕ, что отражено в соглашении ЕС-Армения.

Новые власти Армении выступили с заявлениями о введении Арцаха в переговорное поле, что приветствуется комитетом Айдата АРФД. Последние визиты Минской группы ОБСЕ в Армению могут стать основанием для нового качества переговоров. Кроме того, ЕС должен предпринять шаги на официальном уровне, делегировать своих представителей в Арцах и получить информацию из первых рук.

-Каковы планы комитета Айдата? Ожидаются ли визиты евродепутатов в Арцах?

- Европейский комитет Айдата АРФД продолжит защищать право народа Арцаха на самоопределение в европейских кругах. Своей ежедневной работой комитет Айдата АРФД способствует углублению и развитию орношений Армения-ЕС, оказав, например, на днях поддержку армянской делегации на Euronest parliamentary assembly.

В ближайшие месяцы мы продолжим организовывать визиты парламентариев из Европы в Арцах, препятствуя политике блокады Арцаха, проводимой со стороны Азербайджана.