Совета Европы готов поддержать реформы в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял руководителя офиса Совета Европы в Армении Наталью Вутову.

Как сообщили Арменпресс в Управлении информации и связей с общественностью правительства Армении, глава правительства подчеркнул важность эффективного сотрудничества между Арменией и Советом Европы и поддержки структуры реформам в нашей стране по развитию демократии, усилению борьбы с коррупцией, защите прав человека и другим направлениям. Премьер-министр отметил, что Армения будет активным членом Совета Европы, участвуя в работах организации на всех уровнях.

Наталья Вутова подчеркнула, что Совет Европы готов поддержать самые важные реформы в нашей стране, как в отмеченных премьер-министром сферах, так и в отраслях судебной и правовой систем Армении. Руководитель офиса Совет Европы поприветствовала шаги, предпринятые правительством в борьбе с коррупцией, и выразила уверенность в том, что они будут эффективными.

В ходе встречи собеседники также коснулись проведения внечоередных парламентских выборов, осуществления реформ в Избирательном кодексе и двустороннего сотрудничества в этом контексте.