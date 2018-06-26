Председатель НС Республики Арцах созвал рабочее совещание

Председатель Национального Собрания Республики Арцах Ашот Гулян 26-го июня созвал рабочее совещание, в котором приняли участие руководители постоянных комиссий и фракций, а также ответственные лица аппарата НС.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе НС Республики Арцах, депутаты рассмотрели внесенные в обращение законопроекты, относительно которых руководители постоянных комиссий по государственно-правовым вопросам и по вопросам науки, образования, культуры, молодежи и спорта представили итоги обсуждений в комиссиях с предложением включить в повестку пленарного заседания с положительным заключением.

По сообщению председателя парламента, в повестку предстоящего заседания будут внесены также вопросы "О назначении судьи первой инстанции общей юрисдикции" и "Об избрании председателя постоянной комиссии НС". На вакантное место председателя комиссии депутаты изберут председателя постоянной комиссии по финансово-бюджетным вопросам и экономическому управлению.

Подводя итоги рабочего совещания, Ашот Гулян объявил, что, учитывая количество и актуальность вопросов, 27-го июня в 11:00 и 28-го июня в 11:00 НС созовет очередные заседания. 27-го июня намечается также процедура вопросов и ответов между законодательным и исполнительным органами власти.