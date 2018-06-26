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В WhatsApp появится новая функция


WhatsApp позволит владельцам устройств на Android скрывать присланные другими пользователями фотографии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Bgr.in.

Отмечается, что нововведение появилось в бета-версии приложения для Android v2.18.195.

По информации портала, пользователи мессенджера смогут отключать автосохранение на телефон присланных изображений, видео и аудиофайлов.

Новая функция также будет доступна для групповых чатов, что позволит сохранять объем памяти смартфона и повысит уровень приватности.

 

 




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