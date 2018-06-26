Елизавета II одобрила билль о Brexit

Королева Великобритании Елизавета II одобрила во вторник билль о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза. Объявление о выдаче так называемой королевской санкции - финальной стадии в принятии законопроекта, который стал предметом дискуссий в британском парламенте на протяжении последних месяцев, - сделал спикер нижней палаты законодательного органа, Палаты общин, Джон Беркоу, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Эксперты уже назвали этот закон одним из самых конституционно значимых актов в истории британского законодательства. После Brexit он отменит закон о Европейских сообществах 1972 года, который распространяет действие европейского законодательства на территорию Соединенного Королевства. Если страна вышла бы из ЕС в марте 2019 года, как это запланировано, а билль об отмене не вступил бы в силу, это привело бы к юридическому хаосу - европейские нормы технически продолжали бы применяться в Великобритании.