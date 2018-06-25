Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян доставлен в СНБ

Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян доставлен в Службу национальной безопасности. В беседе с Арменпресс информацию подтвердил начальник пресс-службу СНБ Самсон Галстян.

“Да, я подтверждаю данную информацию. Позднее мы выступим с официальной информацией”, - сказал Галстян.