Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян доставлен в СНБ
Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян доставлен в Службу национальной безопасности. В беседе с Арменпресс информацию подтвердил начальник пресс-службу СНБ Самсон Галстян.
“Да, я подтверждаю данную информацию. Позднее мы выступим с официальной информацией”, - сказал Галстян.
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