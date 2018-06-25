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Бывший первый замначальника Службы государственной охраны Вачаган Казарян доставлен в СНБ


Бывший первый заместитель начальника Службы государственной охраны Армении Вачаган Казарян доставлен в Службу национальной безопасности. В беседе с Арменпресс информацию подтвердил начальник пресс-службу СНБ Самсон Галстян.

“Да, я подтверждаю данную информацию. Позднее мы выступим с официальной информацией”, - сказал Галстян.




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