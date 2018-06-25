Гринвичская королевская обсерватория заработала после 60-летнего перерыва

Королевская обсерватория в Гринвиче, расположенная на юго-востоке Лондона и давшая название нулевому Гринвичскому меридиану, снова займется изучением звездного неба после 60-летнего перерыва. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в понедельник британская газета The Daily Telegraph.

Сразу четыре новых телескопа были установлены в старом викторианском павильоне Альтазимут, построенном в 1894-1896 годах инженером Уильямом Криспом. С их помощью можно будет вести наблюдения за Луной и планетами Солнечной системы, а также за Солнцем.

Обсерватория в Гринвиче была открыта в 1675 году по приказу короля Карла II (1630-1685). Задачей астрономов было составление карты звездного неба и уточнение важных для мореплавания координат. С тех пор она считалась главной обсерваторией королевства.





