Германия призвала Турцию отменить режим ЧП

Отмена чрезвычайного положения (ЧП) в Турции стала бы шагом к улучшению отношений между Берлином и Анкарой, как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

"Мы следили за этими выборами с большим интересом, потому с Турцией существуют тесные отношения, так как в Германии проживает значительная часть граждан Турции. Мы примем любой результат голосования турецких избирателей и будем уважать его… Считаю, что следующим шагом в целях улучшения отношений между Турцией и Германией, между Турцией и Европой стало бы решение властей об отмене чрезвычайного положения в Турции", — сказал Маас журналистам после встречи с коллегами из ЕС в Люксембурге.

Он добавил, что это стало бы "первым, но важным сигналом" намерений о сближении.