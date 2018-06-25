Женщины-водители принесут экономике Саудовской Аравии $90 млрд к 2030 году

Решение правительства Саудовской Аравии об отмене запрета на вождение автомобиля женщинами положительно скажется на темпах экономического роста, добавив к ВВП страны в общей сложности $90 млрд к 2030 году, как передает Арменпресс, об этом пишет агентство Bloomberg.

По оценкам его экспертов, экономическая выгода от этого решения сопоставима с ожидаемой прибылью от IPO нефтяной госкорпорации Saudi Aramco, которая может составить до $100 млрд по самым оптимистичным прогнозам.

Запрет на вождение для женщин действовал в Саудовской Аравии на практике несмотря на то, что никак не был прописан в местных законах. Решение о его отмене было принято в сентябре 2017 года, однако вступило в силу только 24 июня текущего года.