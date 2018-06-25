В преддверии летнего призыва, с 25-го июня военная полиция Армении будет круглосуточно дежурить в аэропорту «Звартноц». Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью полиции Армении.

Это связано с заявлением премьер-министр Никола Пашиняна о том, что он призывает всех армянских юношей вернуться на родину, чтобы исполнить свой долг перед нею.

Военная полиция будет круглосуточно дежурить в аэропорту «Звартноц» с тем, чтобы ответить на вопросы прибывающих молодых людей относительно их ответственности и избегания ответственности за уклонение от воинской обязанности, для правильной организации их дальнейших шагов и оказания им необходимой помощи.

Кроме того, военная полиция будет круглосуточно дежурить в аэропорту «Звартноц» и следить за тем, чтобы военнослужащие соблюдали там уставную форму одежды.