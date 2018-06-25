В ПАСЕ – новый председатель

ПАСЕ утвердила пятого за этот год председателя Ассамблеи. Им стала швейцарский парламентарий Лилиан Мори Паскье. Она была единственным кандидатом на пост глава Ассамблеи. Паскье стала 32-м председателем ПАСЕ, 4-й женщиной на этом посту, вторым представителем Швейцарии.

Лилиан Мори Паскье сменила экс-главу Ассамблеи Микеле Николетти, который ушёл в отставку из-за проигрыша в марте этого года на выборах в Италии. Его политическая группа избрала на этот пост Паскье.

В прошлом году ПАСЕ отправила в отставку испанца Педро Аграмунта после его поездки в Сирию. До избрания нового главы, функции председателя исполнял британец Роджер Гейл. Во второй половине октябрьской сессии из политгруппы Аграмунта на пост главы ПАСЕ была избрана Стелла Кириакидес. В январе следующего года, когда очередь перешла к социалистам, был избран Микеле Николетти.

Паскье работает в ПАСЕ с 2012 года, входит во все основные группы организации. Была одной из докладчиц по обязательствам России в ПАСЕ. Также известна как автор документа, сделавшего впервые в истории организации возможной отставку председателя Ассамблеи.

Другиe кандидатy на это пост не выдвигались.