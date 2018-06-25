МЧС Армении получило сведения о том, что пропавшего Айка Арутюняна видели на улице Вагаршяна

В 13:34 25-го июня в МЧС Армении поступил по телефону «911» сигнал о том, что пропавшего Айка Арутюняна видели на улице Вагаршяна в Ереване, около супермаркета «Крпак». Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехали оперативники и боевой расчет.

Айк Арутюнян 2004 года рождения, проживающий в селе Айнтап Армавирской области Армении, пропал без вести 8-го июня. К поискам подключились силы полиции, позже – спасатели, а потом в соцсетях был брошен клич, и на помощь стали отправляться группы добровольцев.По сведениям МЧС и полиции, Айк 8-го июня около 17:00 вышел из дома и не вернулся. Сперва в полиции сообщили, что необходимости в подключении сил спасателей нет, однако после полуночи к поискам присоединились два боевых расчета спасателей, которые вплоть до рассвета работали в ереванском квартале Норагавит и близ села Айнтап.Накануне силы спасателей по просьбе полиции вновь были привлечены к поискам, ведя работы в труднодоступных местностях. По положению на 21:18 вторника работы велись в общине Лернамердз.Это ЧП вызвало большой отклик в соцсетях. Пользователи сформировали многочисленные добровольческие группы и самостоятельно ведут поиски подростка. Затем, по прошествии более 2 недель, было возбуждено уголовное дело о смерти пропавшего мальчика, однако спасатели реагируют на сообщения о том, что его где-то видели, н е теряя найти мальчика.Позже поступили сведения о том, что пропавшего 14-летнего Айка Арутюняна видели в Котайкской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Армении.Согласно сообщению, подросток был замечен около бывшего "Дома кино" в Абовяне. По указанному адресу выехал пожарно-спасательный отряд. Других подробностей не сообщается. Айк Арутюнян (2004 г. р.), проживающий в селе Айнтап Армавирской области РА, пропал без вести 8-го июня.В поисковых работах, помимо спасателей и сотрудников полиции РА, задействованы многочисленные добровольцы, кинологи с собаками. Отмечается, что ребенок страдает аутизмом.