Мэру города Масиса предъявлено обвинение по делу об инциденте на перекрестке сел Айанист и Овташат

По уголовному делу, расследуемому Управлением по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета РА, добыты фактические данные об участии мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в инциденте, произошедшем около 16:00-17:00 22 апреля 2018 года на оживленной части перекрестка на автотрассе между селами Айанист и Овташат.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК Армении, 22 апреля 2018 года из медцентра Масиса поступило сообщение о том, что к ним с диагнозом проникающая огнестрельная рана мягких тканей правой голени поступил житель Эчмиадзина(21.03.1958 г.р.).

В результате предпринятых мероприятий было установлено, что 60-летний житель получил огнестрельное ранение во время инцидента, произошедшего близ перекрестка на автотрассе между селами Айанист и Овташат, где несколько жителей проводили акцию протеста.

По факту следственным управлением по Араратской области 25 апреля было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА, производство дальнейшего расследования которого продолжило следственное управление по особо важным делам ГВСУ СК РА. Проработан план следственных действий и предприняты необходимые масштабные следственные действия для установления круга участников конфликта, индивидуализации действий каждого из них, допрошены ряд лиц.

По данным предварительного следствия несколько жителей Араратской области 22 апреля проводили шествие в сторону Еревана для участия в намеченном в 19:00 митинге на Площади Республики. Чтобы преградить путь шествию, около 16:00-17:00 группа лиц на автомобилях без регистрационных номерных знаков на перекрестке трассы между селами между Айанист и Овташат перекрыли дорогу, ведущую в Ереван, применили насилия в отношении участников шествия, использовали оружие. Четыре человека признаны потерпевшими.

По уголовному делу добыты фактические данные об участии мэра города Масиса Давида Амбарцумяна в инциденте, и 23 июня ему было предъявлено обвинение по части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА.

Ранее СК сообщил, что по данному уголовному делу установлена личность человека, применившего оружие: им оказался житель Масиса. Еще 17 мая было вынесено решение об его привлечении в качестве обвиняемого по части 1 статьи 235 и части 4 статьи 258 Уголовного кодекса РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в розыск.