КГД обнаружил в Ереване крупную партию фальшивого коньяка

В рамках проводимых контрольных проверок, КГД Армении обнаружил на днях в Ереване крупную партию фальшивого коньяка. Как передает «Арменпресс», были получены оперативные сведения о том, что гражданин Сергей Даниэлян занимается розливом и реализацией коньяка неизвестного происхождения. Оперативники сделали Даниэляну заказ на партию коньяка, в момент передачи заказа выяснилось, что он поставляет крупную партию фальшивого коньяка марки известного производителя.

В результате дальнейшей разработки, с целью выявления источников контрафакта, в торговом зале по адресу Тиграна Меца, 16А, были выявлены партии эрзац-алкогольной продукции различных марок. Кроме того, были обнаружены материалы для изготовления фальсификата. Выяснилось, что по тому же адресу такой же противозаконной деятельностью, кроме Сергея Даниэляна, занимались Гоар и Сирун Мурадяны. Они признались в содеянном и дали показания.

Были составлены соответствующие протоколы, по материалам было открыто уголовное дело по ст. 57 УПК Армении, а также по ст. 207 и 209 УК Армении.

Расследование продолжается.